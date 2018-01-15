تحركات عسكرية وتعزيزات تركية على الحدود السورية

تواصل تركيا نقل وحدات عسكرية إلى الحدود مع سوريا بعد البيان الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستقوم بتعليم الأكراد كيفية حراسة الحدود السورية. بحسب ما ذكرت "وكالة الأناضول" التركية اليوم الإثنين.

© AP Photo/ Presidential Press Service أردوغان يهدد بالقضاء على الجيش الذي ستشكله أمريكا في شمال سوريا

أفاد مراسل " الأناضول "، أن قافلة التعزيزات تضم 24 مركبة مدرعة لنقل الجنود وعربات التشويش العسكرية.

ووفقا للوكالة فإن "حرس الحدود، يقوم بدوريات متواصلة على مدار 24 ساعة، بعربات مدرعة، عند الشريط الحدودي المحاذي لمدينة عفرين التي يسيطر عليها مسلحو "ب ي د/ بي كا كا" في ريف محافظة حلب السورية.

كما أفاد بأن القوات التركية أقامت تحصينات على بعض النقاط القريبة من الحدود.

وشوهد تصاعد دخان كثيف من عدة مواقع في منطقة نسرية التابعة لعفرين، الواقعة مقابل بلدة قريقخان التركية في ولاية هطاي.