شاهد...كيف استقبل أردوغان أمير قطر في القصر الرئاسي

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في القصر الرئاسي في أنقرة، اليوم الإثنين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

تأتي الزيارة بعد نحو شهرين من زيارة أردوغان إلى الدوحة منتصف نوفمبر الماضي، شارك خلالها الرئيسان في الاجتماع الثالث للجنة الاستراتيجية التركية — القطرية.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول": "عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام".

أردوغان يستقبل أمير قطر في القصر الرئاسي… عقد الزعيمان اجتماعا مغلقا بعيدا عن عدسات وسائل الإعلامhttps://t.co/70vHVG6hB8 pic.twitter.com/auf8t42LAj — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 15, 2018

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية، إن الشيخ تميم سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر "بيش تبه" الرئاسي في أنقرة.

وأشار المركز في بيان إلى أنّ "الزعيمين، سيبحثان في لقائهما، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية.

وينطلق في الدوحة بعد يومين معرض "إكسبو تركيا" الذي يعُد من أهم المشاريع التي تساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وينظم المعرض بنسخته الثانية لعام 2018 بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد" في الفترة ما بين 17-19 يناير الحالي في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.