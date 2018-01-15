اتصال هاتفي بين الملك سلمان ورئيس كازاخستان

بحث الرئيس الكازاخي، نور سلطان نزاربايف، خلال مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الوضع في سوق النفط العالمية.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER السعودية تخطو نحو المستقبل بهذا المشروع

أستانا — سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس الكازاخي: "تبادل الزعيمان خلال نقاشهما الآراء حول الوضع الحالي في سوق النفط العالمية".

وأضاف البيان "كما بحثا تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة نور سلطان نزاربايف الرسمية إلى المملكة العربية السعودية في تشرين الأول/ أكتوبر 2016".

وفقاً للمكتب الصحفي "أشار الملك السعودي إلى أنه يبدي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية وأنه يعتزم إرشاد الشركات السعودية للمشاركة في تنفيذ مشاريع تكرير النفط والغاز في كازاخستان".

هذا وأعلن الرئيس الكازاخي نور سلطان نزاربايف، في وقت سابق، أنه تم توقيع خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية أكثر من 10 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 182 مليون دولار في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والتجارة.

وأشار نزاربايف إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك لتمويل المشاريع المشتركة في كازاخستان.