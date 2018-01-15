اتصال هاتفي بين الملك سلمان ورئيس كازاخستان

وأضاف البيان "كما بحثا تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة نور سلطان نزاربايف الرسمية إلى المملكة العربية السعودية في تشرين الأول/ أكتوبر 2016".
وفقاً للمكتب الصحفي "أشار الملك السعودي إلى أنه يبدي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية وأنه يعتزم إرشاد الشركات السعودية للمشاركة في تنفيذ مشاريع تكرير النفط والغاز في كازاخستان".
هذا وأعلن الرئيس الكازاخي نور سلطان نزاربايف، في وقت سابق، أنه تم توقيع خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية أكثر من 10 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 182 مليون دولار في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والتجارة.
وأشار نزاربايف إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك لتمويل المشاريع المشتركة في كازاخستان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)