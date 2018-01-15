الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء، اليوم الاثنين، عن مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة جيوس شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

رام الله — سبوتنيك

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن القتيل يدعى أحمد عبد الجابر محمد سليم "24 عاما" حيث "أصيب الشاب برصاصة في الرأس حيث توفي متأثر بجروحه بعد وصوله إلى مستشفى نزال في مدينة قلقيلية".

يذكر أن مواجهات وقعت عند مدخل البلدة بين قوات الجيش الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين حيث استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي في قمعه لهم حسب ما أكد شهود عيان لمراسل "سبوتنيك".