الثقة تسود اجتماعات الحكومة العراقية مع ممثلي إقليم كردستان

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أن أجواء الثقة سادت الاجتماعات مع ممثلي حكومة إقليم كردستان العراق، لافتة إلى أنها انتهت بصياغة محاضر تضمنت عدة توصيات.

القاهرة — سبوتنيك. ذكر بيان للأمانة، مساء اليوم الإثنين، أن اللجنة العليا التي وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق لإجراء المراجعة الشاملة للقضايا العالقة مع حكومة إقليم كردستان "عقدت اجتماعها الثاني في أربيل اليوم، مع ممثلي حكومة الإقليم برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري".

وأكد البيان "ساد الاجتماعات جو من الثقة والتفاهم وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة، وتضمنت عددا من التوصيات سيتم رفعها، مع استمرار الفرق التي لم تستكمل مهماتها بالعمل ورفع تقارير لاحقة بذلك".

وأضاف البيان أن مهدي العلاق أكد في بداية الاجتماع على حرص رئيس الوزراء على دراسة المشاكل العالقة بشكل بناء وبموجب ثوابت الدستور العراقي والقوانين الاتحادية.

وأتم البيان "كما أعرب سنجاري عن أمله في التوصل لحلول لكل المسائل المطروحة على جدول أعمال الاجتماع".