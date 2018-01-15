الأمم المتحدة تعلن وصول روافع جديدة إلى ميناء الحديدة اليمني

ويواجه سكان اليمن ظروف اقتصادية قاسية بسبب الحرب.
وذكر بيان لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن سفينة تحمل الروافع التي اشتراها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصلت إلى ميناء الحديدة ومن المتوقع أن تكون جاهزة للعمل على الفور، حيث ستكون كل رافعة قادرة على رفع ما يصل إلى 60 طنا، وهو ما يساهم في تفريغ الشحنات الإنسانية وغيرها من مواد الإغاثة".
ولفت بيان برنامج الأغذية العالمي إلى أن السعودية والإمارات سهلتا نقل الروافع إلى اليمن، بينما خفف التحالف العربي، تحت ضغوط دولية، حصارا استمر ثلاثة أسابيع كان قد فرضه على موانئ ومطارات اليمن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني ردا على إطلاق "أنصار الله" صاروخا باليستيا باتجاه الرياض.
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