الإماراتيون عائدون بقوة إلى لبنان

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري، اليوم الإثنين، خلال وضع حجر الأساس لمبنى سفارة الإمارات في منطقة الرملة البيضاء، أن هذا الحدث اليوم رسالة بأن الإمارات يهمها دعم لبنان واستقراره، مشدداً على ضرورة وجوب الالتزام بمبدأ "النأي بالنفس" والحفاظ على العلاقات مع الدول العربية الصديقة.

سبوتنيك. وقال الحريري: "اليوم هو يوم مبارك بوضع حجر الأساس لسفارة الإمارات في لبنان، وهذا دليل على نظرة الإمارات إلى هذا البلد وإلى الاستقرار فيه وإلى الدعم الدائم له من قبل الإمارات، التي كانت دائما أيضا مع دول الخليج السباقة في الوقوف إلى جانب لبنان خلال كل المحن التي مر بها".

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وأشار إلى أن دول الخليج لطالما نظرت إلى لبنان كبلد ديمقراطي، وهي تدعم دائما الشعب اللبناني بغض النظر عن الأفرقاء السياسيين، مشدداً على أن وضع حجر الأساس لسفارة الإمارات رسالة لكل اللبنانيين بأن دولة الإمارات يهمها لبنان والوضع السياسي والاقتصادي والأمني فيه.

وأضاف الحريري: "لطالما كانت للإمارات قيادة حكيمة تنظر نظرة حكيمة إلى المنطقة، وهي مع المملكة العربية السعودية داعمة دائما للبنان وهذا الأمر يطمئننا دائما".

وأوضح أن الحكومة متفقة على النأي بالنفس لمصلحة لبنان واستقراره، وأردف: "علينا أن نبتعد عن أي صراعات عربية ويجب أيضا أن يكون موقفنا واضحا وصريحا حيال موضوع النأي بالنفس، فنحن دولة عربية وجزء من المنظومة العربية ومع الوحدة العربية، ويجب علينا أن نؤكد على النأي بالنفس وعلى أن لبنان بلد يستقطب كل العرب، ونريد ان يكون منبراً للحريات وللاقتصاد والسياحة".

بالمقابل قال السفير الإماراتي في لبنان، حمد سعيد الشامسي، إن الإمارات تدعم لبنان، وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من الخليج والدول العربية، مؤكداً أن الإماراتيين عائدون وبقوة إلى بيروت.