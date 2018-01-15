أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن إصابة فلسطيني بطعنات بالصدر والبطن على حاجز قلنديا شمال القدس، مؤكدا إلى أنه تم نقله لتلقي العلاج.