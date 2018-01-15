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22:54 15 يناير/ كانون الثاني 2018
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    الملك سلمان

    رواتب الأمراء في المملكة العربية السعودية

    © REUTERS/
    العالم العربي
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    اعتقل 11 أميرا من الأمراء السعوديين، في 7 يناير/ كانون الثاني، وذلك بعد احتجاجهم على قرارات ملكية صدرت بحقهم.

    الأمير الوليد بن طلال
    © AP Photo/ Farah Abdi Warsameh
    معلومات عن سجن "الحائر" الذي نقل إليه الوليد بن طلال
    واعترض الأمراء على إلغاء مرسوم معين مما يجعلهم يدفعون فواتير الماء والكهرباء، حسب صحيفة "ABC" الإسبانية.

    ويأتي هذا الحدث بعد أقل من شهرين على قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باعتقال عدد كبير من رجال الأعمال والوزراء السابقين المتهمين بجرائم فساد.

    ويعتبر الأمراء أن قرار ولي العهد هو إثبات جديد على سلطته التي تزداد نظرا إلى صحة والده الملك سلمان.

    يقول دبلوماسي أمريكي إن عدد أفراد العائلة المالكة السعودية كبير جدا لدرجة أنهم يمكن أن يحتلوا مقاعد ملعب كرة قدم بالكامل.

    وتشير تقديرات إلى أن عدد أفراد الأسرة يقدر ما بين 5 إلى 15 ألف أمير، بينما يراهم الشعب السعودي 7 آلاف أمير فقط، حسب الصحيفة.

    وتزداد المزايا التي يحصل عليها الأمراء بعد ولادة طفلهم الأول.

    وفي عام 2006 وحسب موقع "ويكليكس" بينت وثائق دبلوماسية أمريكية ما يحصل عليه الأمراء من رواتب شهرية، فالأحفاد غير المقربين من مؤسس السعودية عبد العزيز آل سعود، يتقاضون 800 دولار شهريا، أما أبناء عائلة آل سعود ممن لا يزالون على قيد الحياة فيصلهم مبلغ شهري قدره 270 ألف دولار.

    ​ويخصص لبعض الأحفاد 27 ألف دولار شهريا، بينما يتلقى أبناء الأحفاد 13 ألف دولار، أما أحفاد الأحفاد فيتلقون 8 آلاف دولار شهريا.

    وحسب الوثائق المسربة فمصروفات العائلة السعودية المالكة تقدر بملياري دولار سنويا.

    ​ومن ضمن امتيازات أفراد العائلة المالكة قدرتهم الحصول على قروض، خصوصا الذين من الفروع البعيدة في العائلة، الذين لا يتمتعون بالثراء الكافي.

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    أخبار اليوم, العائلة الحاكمة في السعودية, الوليد الإبراهيمي, الأمراء الموقوفين, الولايات المتحدة الأمريكية, الوليد بن طلال, الملك سلمان, محمد بن سلمان, السعودية
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