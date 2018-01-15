المجلس المركزي الفلسطيني يجمد الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين

قال مستشار الرئيس الفلسطينى نبيل شعث إن المجلس المركزي الفلسطيني قرر تجميد الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين.

وأضاف شعث لـ"سبوتنيك" أنه تم وقف اتفاق أوسلو الذي لم تنفذ إسرائيل بنوده بما يشمل التنسيق الأمني.

وأعلن المجلس المركزي أن الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل لم تعد قائمة.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن المجلس الفلسطيني دعا المجلس المجتمع الدولي باتخاذ موقف لإنجاز الدولة الفلسطينية.

وأشار الزعنون إلى تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوقف الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بفلسطين دولة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران للعام ١٩٦٧.

كما قرر المجلس المركزي وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل