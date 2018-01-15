البحرين: سنرفع تقريرا مفصلا إلى الإيكاو بخصوص اعتراض قطر طائرتين مدنيتين إماراتيين

قالت هيئة شؤون الطيران المدني البحرينية إنها سترفع تقريرا مفصلا إلى منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو بخصوص ما جرى من قطر باعتراض طائرتين مدنيتين إماراتيين.

© RIA Novosti. Sergei Safronov رئيس الطيران المدني الإماراتي يكشف تفاصيل اعتراض المقاتلات القطرية لطائرتين مدنيتين

وأشارت الهيئة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية، سنتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الدولية تجاه الواقعة الخطيرة.

وكانت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات اصدرت تقريرا عن حدوث واقعة صباح هذا اليوم (الاثنين) أكدت فيه على أنه فى تمام الساعة 9:35 بالتوقيت المحلي، قامت مقاتلتان عسكريتان لدولة قطر قادمتان من المجال الجوي لقطر، بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الامارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة إلى مطار البحرين الدولي وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الاشتراطات.

وأشارت الوزارة إلى أن المقاتلات القطرية اقتربت لمسافة ميلين تقريبا من الطائرة التابعة لطيران الإمارات، الأمر الذي عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، مما حتم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين للتدخل الفوري و اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية.