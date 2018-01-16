28 غارة على اليمن ومواجهات في البيضاء وتعز

© AP Photo/ Leslie Pratt, US Air Force غارة لطائرة أمريكية من دون طيار على جنوب اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ "سبوتنيك" إن مسلحي "أنصار الله" نفذوا، أمس الاثنين 15 يناير/ كانون الثاني، هجوماً على مواقع لقوات الرئيس هادي في جبل نوفان الاستراتيجي بمنطقة قيفة في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأشار إلى أن الهجوم الذي سبقه قصف مدفعي مكثف، خلف قتلى وجرحى من الطرفين، مضيفاً أن كميناً نصبه الحوثيون بعبوة ناسفة استهدف تجمعاً للجيش اليمني شرق موقع الشبكة في مديرية ذي ناعم، ألحق خسائر في صفوف قوات الرئيس هادي.

في الأثناء، أعلن الجيش اليمني سيطرته على جبل الصرير في مديرية ناطع والتقدم باتجاه الى جبل البير والنشيف والسادة وموقع بلاد الفقراء الاستراتيجي، الذي يطل على مناطق فضحة جبل القرحاء وضهر لبان الاستراتيجية.

وأضاف موقع الجيش "26 سبتمبرنت" أن طيران التحالف استهدف بغارات تعزيزات للحوثيين مكونة من عدة آليات بين منطقتي الوسط والعصر في مديرية نعمان، أدت إلى تدميرها.

على صعيد آخر، نفذ مسلحو "أنصار الله" كميناً لآلية للجيش اليمني في محافظة تعز جنوب اليمن، وأفاد المصدر بأن أنصار الله فجروا عبوة ناسفة أثناء مرور آلية للجيش اليمني شمال منطقة يختل بمديرية المخا، فيما قصف طيران التحالف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بـ 13 غارة.

وأوضح مصدر محلي لـ"سبوتنيك" أن طيران التحالف شن 4 غارات على منطقة الثعبان في مديرية باقم، و3 غارات على منطقة العطفين في مديرية كتاف، واستهدف بـ 3 غارات منطقة الصبة في مديرية الظاهر، وقصف بغارتين الطريق العام أسفل منطقة مران في مديرية حيدان، وبغارة منطقة أحمى في مديرية سحار.

ونفذ طيران التحالف 11 غارة على لواء العمالقة في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة، وتعرضت محافظة مارب شمال شرقي اليمن، إلى غارتين على منطقة النجد في مديرية صرواح، كما قصف طيران التحالف محافظة لحج جنوب اليمن، بغارتين شرق منطقة كهبوب التابعة لمديرية المضاربة.

وفيما يتعلق بالمواجهات على الحدود اليمنية السعودية، قال مصدر عسكري في محافظة صعدة لـ"سبوتنيك" إن مدفعية مسلحي "أنصار الله" قصفت تجمعات للجيش السعودي في مدينة الربوعة ورقابة الهنجر بقطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وأضاف أن الحوثيين استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا تجمعات عسكرية سعودية خلف منفذ علب في ذات القطاع، مشيراً إلى مصرع جنديين من قوات الرئيس هادي برصاص قناصة من "أنصار الله" قبالة منفذ علب في عسير.

وفي قطاع نجران، شن مسلحو "أنصار الله" قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مواقع تتمركز فيها قوات الرئيس هادي قبالة منفذ الخضراء، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، حسب المصدر.

وكان 3 جنود سعوديين لقوا مصرعهم يوم الإثنين بعمليات قنص لمسلحي "أنصار الله" في قرية قوى وموقعي الدخان وقائم زبيد بقطاع جازان، وفقاً لقناة المسيرة التابعة للحوثيين.