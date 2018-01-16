مجدلاني: قرارات المجلس المركزي الفلسطيني دخلت حيز التنفيذ

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن قرارات المجلس المركزي هي ملزمة للجنة التنفيذية، وقد دخلت حيز التنفيذ منذ إعلانها هذه الليلة.

رام الله- سبوتنيك .وقال مجدلاني في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": إن "قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هي ملزمة للجنة التنفيذية لتنفيذها،

وهي بعد هذا الإجتماع عقب اعلان هذه القرارات سوف تعقد جلسة لوضع آلية لتطبيق هذه الإتفاقيات ولوضع خطة عمل لمتابعة تطبيقها ".

وأضاف مجدلاني: " تعتبر هذه القرارات بعد إعلانها داخلة حيز التنفيذ منذ هذه الليلة.. وهناك قرارات بحاجة لآليات محددة لتقوم اللجنة التنفيذية بوضعها ".

وأكد عضو اللجنة التنفيذية مجيبا على سؤال حول توقيت التوجه إلى الصين وروسيا للبدء بخطة سلام جديدة تديرها هاتين الدولتين وتشرفان عليها:

" نحن فعلا زرنا الصين وروسيا وحصلنا على مواقف ايجابية يمكن البناء عليها… والرئيس في زيارته لبروكسل ولقاءه مع وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي سوف يستكمل هذه المشاورات".

وأوضح مجدلاني، ردا على سؤال حول الخشية من ممارسة الولايات المتحدة وحلفاءها ضغوطا دولية جديدة على القيادة الفلسطينية:

" الولايات المتحدة عملت كل ما يمكن أن تستطيع عمله واتخذت كل الإجراءات العقابية ضد الشعب الفلسطيني وفي محاصرة القيادة الفلسطينية، وإذا كان لديها أية إجراءات أخرى فالشعب الفلسطيني جاهز لمواجهتها".

هذا وقد انعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية على مدار يومي 14-15 كانون الثاني/يناير، بحضور 90 عضوا من أصل 114، في حين حضر 160 عضوا مراقبا ليبلغ الحضور 250.

و أصدر بيانا يتضمن قرارات حول موقف المنظمة ورؤيتها.