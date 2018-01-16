أول تعليق من مصر على اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين

أكدت مصر دعمها للإمارات في الرد على اعتراض قطر لطائراتها المدنية.

© AP Photo/ Kamran Jebreili مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية

وقال وزير الطيران المدني في مصر، شريف فتحي، إن "اعتراض مقاتلات قطرية" لطائرة إماراتية مدنية يعتبر أمرا "غير مبرر"، لافتا على أنه يشكل خطرا على الملاحة الجوية، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابع قائلا: "إن اعتراض الرحلات التجارية المدنية معروفة المسار والحاصلة على الموافقات والتصاريح المطلوبة هو تصرف غير مبرر وفية خطر شديد على أمن وسلامة الملاحة الجوية".

وأضاف: "ما حدث يمثل خرقا للاتفاقيات والأعراف الدولية بل والقيم الإنسانية لأنه يعرض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر ولدولة الإمارات الشقيقة الحق في اعتراضها على هذا الخرق بالسبل القانونية".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، قالت أمس، إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة، فيما نفت قطر هذه الاتهامات.

وكانت قطر تقدمت بشكوى، الأسبوع الماضي، للأمم المتحدة ضد الإمارات أبلغت فيها بأن طائرة عسكرية إماراتية اخترقت مجال قطر الجوي أوائل الشهر الجاري، بعد حادث مماثل وقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.