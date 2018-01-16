وزير خارجية السعودية: الاتفاق النووي الإيراني يحتاج إلى تعديل

القاهرة — سبوتنيك.
وأضاف الجبير، أن "إيران تشكل المصدر الرئيسي للخطر بسبب دورها في لبنان وسوريا واليمن"، متابعاً أنه على إيران "احترام القوانين الدولية، وأن توقف دعمها للحوثيين الذي يطلقون الصواريخ على مدننا".
من جاببه، قال رينديرز: "نحن ملتزمون بلعب دور في مسألة الصورايخ الباليستية، وما زال الاتفاق النووي مع إيران هو الأمثل وتنفيذه مهم".
#وزير_الخارجية يلتقي وزير خارجية مملكة بلجيكا.#واس— واس (@spagov) ١٦ يناير، ٢٠١٨
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