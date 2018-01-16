وزير خارجية السعودية: الاتفاق النووي الإيراني يحتاج إلى تعديل

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى بحاجة إلى تعديل لمنع طهران من تخصيب اليورانيوم.

القاهرة — سبوتنيك.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي ديدييه رينديرز في بروكسل، اليوم الثلاثاء، 16 يناير/كانون الثاني: "نعتقد أن الاتفاق النووي يحتاج إلى تحديث لمنع إيران من تخصيب اليورانيوم".

وأضاف الجبير، أن "إيران تشكل المصدر الرئيسي للخطر بسبب دورها في لبنان وسوريا واليمن"، متابعاً أنه على إيران "احترام القوانين الدولية، وأن توقف دعمها للحوثيين الذي يطلقون الصواريخ على مدننا".

من جاببه، قال رينديرز: "نحن ملتزمون بلعب دور في مسألة الصورايخ الباليستية، وما زال الاتفاق النووي مع إيران هو الأمثل وتنفيذه مهم".

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