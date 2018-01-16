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13:14 16 يناير/ كانون الثاني 2018
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    المحامي المصري والمرشح الرئاسي السابق خالد علي إلى المحكمة خلال محاكمته في القاهرة

    في هذه الحالة ينسحب خالد علي من انتخابات الرئاسة المصرية

    © REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    كشف خالد البلشي المتحدث باسم حملة خالد علي المرشح الرئاسي المحتمل عن عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن تفاصيل الفترة الماضية وعملية جمع التوكيلات حتى الآن.

    خالد علي
    © AP Photo/ Nariman El-Mofty
    خالد علي يعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة المصرية عام 2018
    وحول سؤال عن احتمالية انسحاب خالد علي من انتخابات الرئاسة، أوضح البلشي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن قرار الانسحاب من عدمه خاضع لتقييم كل فترة بحسب الظروف المحيطة والإعاقات من عدمها خاصة أن عملية جمع التوكيلات شهدت عراقيل عدة من موظفي الشهر العقاري الذين يتعمدون تعطيل الراغبين في عمل توكيل للمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، وأن قرار الانسحاب من الصعب الحديث عنه في الوقت الحالي ما لم يكن هناك ما يستدعي ذلك خاصة أن الحملة أكدت أنها دائماً ستطلع الشارع على كافة التفاصيل والمراحل بكل شفافية.

    وأوضح البلشي، أنه سيتم الإعلان عن موعد المؤتمر الصحفي الثاني وسيتم الإعلان فيه عما تم خلال الفترة الماضية والشكاوي التي تم تقديمها للجنة الانتخابات بشأن المناطق التي تمت فيه عمليات التعنت أو عدم تيسير عمل التوكيل للمواطنين.

    وتابع أن خالد علي مُـصر على استكمال المعركة ما دامت تسير بشكل طبيعي دون تدخلات مع ضمان نزاهتها، وأنه في حال التأكد من أن المعركة محسومة لطرف آخر بشكل مغاير فسيكون هناك إعادة تقييم موقف ويتخذ خالد علي الموقف المناسب ويعلن عنه في ذلك الوقت.

    انظر أيضا:

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