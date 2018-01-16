الأمن السوداني يوقف عددا من المحتجين على ارتفاع الأسعار

أوقفت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني، عددا من الأشخاص تجمعوا في منطقة حدائق الشهداء المقابلة للقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، استعدادا لمظاهرة دعا لها الحزب الشيوعي احتجاجا على ارتفاع الأسعار.