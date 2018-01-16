الخارجية الإماراتية تتهم قطر بتصعيد غير مبرر وتطالبها بالتزام قواعد القانون الدولي

وقالت إن "البعثة الدائمة في نيويورك تسلم رد الإمارات على مزاعم قطر الواردة في مذكرتها لمجلس الأمن باختراق مجالها الجوي".
وأضافت الوكالة، أن "وزارة الخارجية الإماراتية تدين بأشد العبارات ما اعتادت عليه قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مبرر، وتطالبها بالتزام قواعد القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار".
#عاجل_وام— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 16, 2018
وزارة الخارجية تدين بأشد العبارات ما اعتادت عليه قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مبرر وتطالبها بالتزام قواعد القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار. pic.twitter.com/yk3JDBiI6k
البعثة الدائمة للدولة في #نيويورك تسلم رد #الإمارات على مزاعم قطر الواردة في مذكرتها لـ #مجلس_الأمن باختراق مجالها الجوي. pic.twitter.com/JH8icXVsM3— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 16, 2018
يتبع…
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