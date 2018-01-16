الخارجية الإماراتية تتهم قطر بتصعيد غير مبرر وتطالبها بالتزام قواعد القانون الدولي

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، 16 يناير/كانون الثاني، بيانا، بشأن اعتراض المقاتلات القطرية أمس الاثنين، طائرتين مدنيتين وهما في طريقهما إلى البحرين، اتهمت فيه قطر بتصعيد غير مبرر، وطالبها بالتزام قواعد القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار.