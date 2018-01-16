أيروفلوت تخطط لاستئناف رحلاتها إلى القاهرة نهاية فبراير

أعلن المدير العام لشركة "أيروفلوت" الروسية للطيران فيتالي سافيلييف، اليوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني، أن الشركة تخطط لاستئناف رحلاتها الجوية إلى القاهرة اعتبارا من نهاية فبراير/ شباط المقبل.

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh/File Photo مصدر: القاهرة لم تتلق أي وثائق من روسيا عن استئناف الرحلات الجوية

موسكو- سبوتنيك. وقال مدير عام شركة "أيروفلوت": "إن السلطات المصرية أعلنت استعدادها لاستقبال الطائرات اعتبارا من 3 فبراير. لكننا لم نبدأ حتى ببيع التذاكر".

وأضاف مدير الشركة "نحن نعمل الآن، ونأمل بتوقيع البروتوكول الأمني. كما أن هيئات الأمن لدينا تعمل مع هيئات القاهرة".

ولفت سافيلييف إلى أنه بعد التوقيع على البروتوكول سيبدأ بيع تذاكر السفر إلى القاهرة، مشيرا إلى أنه "في الواقع يمكننا أن نبدأ الرحلات في شهر فبراير، إذا تم التوقيع على كل ما يخص الأمن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع، يوم 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع القاهرة، ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها، ما يرفع من الحظر المفروض على شركات الطيران الروسية لتنفيذ رحلات إلى القاهرة، ويسمح أيضا ببيع الجولات السياحية إلى هذه المدينة.