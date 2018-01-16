أيروفلوت تخطط لاستئناف رحلاتها إلى القاهرة نهاية فبراير

وأضاف مدير الشركة "نحن نعمل الآن، ونأمل بتوقيع البروتوكول الأمني. كما أن هيئات الأمن لدينا تعمل مع هيئات القاهرة".
ولفت سافيلييف إلى أنه بعد التوقيع على البروتوكول سيبدأ بيع تذاكر السفر إلى القاهرة، مشيرا إلى أنه "في الواقع يمكننا أن نبدأ الرحلات في شهر فبراير، إذا تم التوقيع على كل ما يخص الأمن".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع، يوم 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع القاهرة، ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها، ما يرفع من الحظر المفروض على شركات الطيران الروسية لتنفيذ رحلات إلى القاهرة، ويسمح أيضا ببيع الجولات السياحية إلى هذه المدينة.
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