بالفيديو... لحظة اعتراض المقاتلات القطرية للطائرتين الإماراتيتين

وأوضح الكعبي في تصريحات للتلفزيون البحريني، أن البحرين خاطبت المدير الإقليمي لمكتب "إيكاو" في الشرق الأوسط بشأن الحادثين، واصفا ما جرى بأنه "خطير". وقال: "أجرينا اتصالاتنا مع إيكاو للتواصل مع السلطات القطرية، ولفت انتباههم إلى خطورة ما قامت به المقاتلات القطرية، وخاطبنا رئيس مجلس إيكاو للتحقيق في الحادثة".
وأوضح أن الخطوات البحرينية في هذا الإطار تتم بالتنسيق مع دولة الإمارات، وجميع الجهات المعنية بسلامة الطيران، معربا عن أمله في أن تولي هذه الجهات هذه الحادثة الاهتمام الذي تستحقه.
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