بالفيديو... لحظة اعتراض المقاتلات القطرية للطائرتين الإماراتيتين

بث التلفزيون البحريني، اليوم الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني، تقريرا عرض فيه لحظة اعتراض المقاتلات القطرية للطائرتين الإماراتيتين.

© AP Photo/ Kamran Jebreili البحرين: سنرفع تقريرا مفصلا إلى الإيكاو بخصوص اعتراض قطر طائرتين مدنيتين إماراتيين

من جانبه، قال محمد ثامر الكعبي، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني في البحرين، اليوم الثلاثاء، إن المنامة رفعت تقريرا إلى منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو)، بشأن اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين إماراتيتين في حادثين منفصلين.

وأوضح الكعبي في تصريحات للتلفزيون البحريني، أن البحرين خاطبت المدير الإقليمي لمكتب "إيكاو" في الشرق الأوسط بشأن الحادثين، واصفا ما جرى بأنه "خطير". وقال: "أجرينا اتصالاتنا مع إيكاو للتواصل مع السلطات القطرية، ولفت انتباههم إلى خطورة ما قامت به المقاتلات القطرية، وخاطبنا رئيس مجلس إيكاو للتحقيق في الحادثة".

وأوضح أن الخطوات البحرينية في هذا الإطار تتم بالتنسيق مع دولة الإمارات، وجميع الجهات المعنية بسلامة الطيران، معربا عن أمله في أن تولي هذه الجهات هذه الحادثة الاهتمام الذي تستحقه.