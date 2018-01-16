سوريا...عودة 3 آلاف من المهجرين إلى قراهم في ريف دير الزور الشرقي

عادت مئات العائلات المهجرة إلى قراها ومنازلها في ريف دير الزور الشرقي الذي طهره الجيش العربي السوري من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي بعد أن تمت إعادة الخدمات الأساسية إليه.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin بالفيديو... دير الزور تستعيد ألقها بوتيرة متسارعة وعودة مئات الموظفين والورش

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " بأنه عاد اليوم 3 آلاف شخص إلى قراهم ومنازلهم في الريف الشرقي بعد إعادة الحياة إليه وتفعيل جميع الدوائر الخدمية فيه وإزالة وحدات الجيش العربي السوري الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو تنظيم "داعش" بين منازل المواطنين والساحات العامة.

ولفتت الوكالة السورية إلى أنه تم تفعيل جميع الدوائر وبدأ العاملون في كل المؤسسات الدوام من أجل تسيير العمل والحفاظ على المقرات الحكومية التي يعملون بها وتقديم الخدمات للأهالي المهجرين العائدين إلى منازلهم وتأمين معظم الخدمات من مياه ومخابز واتصالات ومدارس ومحروقات ونقطة طبية ووحدات إرشادية ووحدات شرطية.

وأعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة الأمن والاستقرار إلى العديد من القرى والبلدات والمزارع في ريف دير الزور الشرقي خلال عملياتها على تجمعات وتحصينات تنظيم "داعش" وذلك بعد تكبيد الإرهابيين آلاف القتلى وتدمير مئات العربات والمفخخات والآليات المزودة برشاشات ثقيلة.