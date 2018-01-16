سوريا...عودة 3 آلاف من المهجرين إلى قراهم في ريف دير الزور الشرقي

ولفتت الوكالة السورية إلى أنه تم تفعيل جميع الدوائر وبدأ العاملون في كل المؤسسات الدوام من أجل تسيير العمل والحفاظ على المقرات الحكومية التي يعملون بها وتقديم الخدمات للأهالي المهجرين العائدين إلى منازلهم وتأمين معظم الخدمات من مياه ومخابز واتصالات ومدارس ومحروقات ونقطة طبية ووحدات إرشادية ووحدات شرطية.
وأعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة الأمن والاستقرار إلى العديد من القرى والبلدات والمزارع في ريف دير الزور الشرقي خلال عملياتها على تجمعات وتحصينات تنظيم "داعش" وذلك بعد تكبيد الإرهابيين آلاف القتلى وتدمير مئات العربات والمفخخات والآليات المزودة برشاشات ثقيلة.
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