العاهل الأردني يؤكد أهمية البناء على محادثات أستانا للتوصل إلى حل سياسي

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، أهمية البناء على محادثات أستانا للوصول إلى حل سياسي عبر مسار جنيف، ما يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية.

© Sputnik. Bolat Shaikhinov رئيس وفد المعارضة إلى محادثات أستانا: سنقدم قوائم دقيقة عن المعتقلين مدعومة بالأدلة

عمان — سبوتنيك. جاء في نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال تصريحات صحفية مشتركة مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، على "أهمية البناء على محادثات أستانا للوصول إلى حل سياسي من خلال مسار جنيف يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويحقق تطلعات الشعب السوري".

وأشار الملك عبد الله الثاني، إلى استمرار الأوضاع الصعبة للاجئين السوريين، قائلا "وفي الوقت الراهن، فإن محنة اللاجئين السوريين مستمرة كشأن دولي، وتحتاج الدول المستضيفة للاجئين مثل الأردن دعم ومساندة العالم".