شاهد... الشيخ عبد الله آل ثاني يغادر مكان احتجازه في أبو ظبي إلى الكويت

غادر الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، أبو ظبي متوجهاً إلى الكويت، بحسب ما ذكرت مصادر لقناة "الجزيرة" القطرية.

وأضافت المصادر لقناة "الجزيرة"، أن الشيخ عبد الله غادر مكان احتجازه أبو ظبي إلى الكويت وهو في "وضعٍ صحي غير مستقر".

وتداول مغردون صورة للشيخ عبد الله لحظة مغادرته مطار أبو ظبي وهو يجلس على كرسي متحرك، ما يؤكد سوء حالته الصحية بسبب احتجازه في أبوظبي ومنعه من السفر إلى بريطانيا كما أكد شقيقه الشيخ خالد بن علي آل ثاني، في حديث صحفي لقناة "الجزيرة.

وتداول ناشطون على موقع "تويتر" الأحد الماضي تسجيلاً مصوراً للشيخ عبد الله آل ثاني، أفاد فيه بأنه محتجز في أبوظبي.

وقال الشيخ خالد بن علي آل ثاني، شقيق الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، المحتجز في الإمارات، مساء الإثنين، إن شقيقه دخل المستشفى بعد رفض أبوظبي سفره إلى بريطانيا.

وحسب موقع الخليج أونلاين يعتبر الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني أحد كبار أفراد الأسرة الحاكمة في قطر؛ فجدّه هو ثالث حكام قطر، الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني، ووالده رابع حكّامها، الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، وشقيقه هو خامس حكام قطر، الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.

وظهر اسمه إعلامياً في أغسطس الماضي، عقب بث وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) خبراً يفيد بأن الملك سلمان بن عبد العزيز قبل وساطته في أزمة الحجّ بين السعودية وقطر، وهو ما نفته الدوحة، ثم بدأ اسمه يتردّد في وسائل إعلام الدول المقاطعة لقطر.