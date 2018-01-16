خامنئي: السعودية "خانت" الأمة الإسلامية

شن المرشد العام للثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، هجوما واسع النطاق على السعودية.

© AP Photo/ Hassan Ammar رسالة من نصرالله إلى خامنئي بشأن احتجاجات إيران

قال خامنئي، خلال استقباله المشاركين في مؤتمر اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي، نقلته RT، إن السعودية "خانت" الأمة الإسلامية.

وتابع قائلا "السعودية ارتكبت خيانة للأمة الإسلامية، بتقديمها المساعدة للولايات المتحدة وإسرائيل".

ودعا خامنئي إلى ضرورة إيجاد تسوية لأزمتي اليمن والبحرين، مضيفا "قضية اليمن والبحرين، من القضايا الأساسية والهامة، التي خلقت جروحا عميقة".

ومضى بقوله "فلسطين كذلك جسد واحد وتاريخ واحد من النهر إلى البحر، والقدس عاصمة فلسطين".

واختتم قائلا

"لا ينبغي السماح لإمبراطورية الإعلام الغربي الخطيرة والمخيفة، التي يسيطر عليها الصهاينة، بأن تتجاهل القضايا الرئيسية والمهمة في العالم الإسلامي".