مصرف السودان المركزي يصدر قرارا جديدا في إطار دعم المصارف بالنقد الأجنبي

الخرطوم — سبوتنيك . أعلن المصرف المركزي السوداني، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي، أنه "تنازل عن نسبة 25 % من حصائل الصادر التي كان يشتريها من المصارف، وذلك لدعم مواردها بالنقد الأجنبي، على أن يتم استخدام هذه النسبة وفق الضوابط المعمول بها من استخدامات النقد الأجنبي ".

وأضاف المركزي السوداني، "أما بالنسبة لموارد النقد الأجنبي الأخرى، تستمر المصارف بيعها لبنك السودان المركزي بنسبة 70% بسعر البيع المصرف المعلن زائداً الحافز، كما سمح لكافة المصارف بالدخول في عمليات استيراد سلعة القمح بكل طرق الدفع وبتسهيلات في السداد، وسمح للمصارف أيضاً بتمويل عمليات استيراد القمح بالعملة الأجنبية".

والجدير بالذكر، أن مصرف السودان المركزي، كان يقوم بشراء 25 % من حصيلة الصادر من البنوك، ووفقا لهذا القرار الجديد للبنك المركزي يكون تم إلغائها، باعتبار أن هناك فرق كبير بين السعر الموحد للنظام المصرفي في البلاد، المقدر بـ (18- 20) جنيها للدولار، وبين السعر في السوق الموازي الذي يقدر بأكثر من 30 جنيها للدولار.