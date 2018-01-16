قائد الجيش اللبناني: مستعدون لمواجهة أية حرب مع إسرائيل

ولفت إلى أن عام 2017 "شهد الكثير من التطورات السياسية والأمنية في أكثر من منطقة حول العالم، فيما تركز الجهد المشترك لدى بلداننا وجيوشنا على مواصلة الحرب على الإرهاب، الذي بات خطره هاجسا عالميا، بفعل تنقّل الإرهابيين بين الدول واستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة، للدعاية والترويج والحض على ارتكاب الجرائم بأساليب مختلفة، أبرزها أسلوب الذئاب المنفردة".





وتابع قائد الجيش بأنه "على صعيد لبنان، تمكنا خلال الصيف الفائت من دحر تنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابيين عن الحدود الشرقية بشكل كامل، كما تمكنا لاحقا من تفكيك عشرات الشبكات و الخلايا الإرهابية التابعة لهذين التنظيمين، وبالتالي استطعنا حماية لبنان من خطر إقدام المجموعات الإرهابية على القيام بعمليات تخريبية في الداخل اللبناني، انتقاما لهزيمتها المدوية".





وأشار القائد العسكري إلى أنه "بفضل الأمن الاستباقي الذي واظبنا عليه بصورة شبه يومية، أحبطنا جميع مخططات الإرهابيين، وبالتالي لم يشهد لبنان خلال عام 2017 أي عملية إرهابية في الداخل".