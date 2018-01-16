أمن الدولة السعودي: مقتل مطلوب في جرائم إرهابية بالقطيف

أعلن مصدر مسؤول في رئاسة أمن الدولة مقتل عبد الله بن ميرزا علي القلاف (سعودي الجنسية) المتهم بالضلوع في العديد من العمليات الإرهابية.

© AP Photo/ Hassan Ammar الشرطة السعودية تعاقب خلود وتنورتها

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية " واس " فإنه "نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للعناصر الإرهابية في بلدة العوامية في محافظة القطيف، فقد رصدت الجهات الأمنية مساء يوم الإثنين المطلوب لتورطه بعدد من الجرائم الإرهابية عبد الله بن ميرزا علي القلاف (سعودي الجنسية) بالقرب من مزرعة تقع بين بلدتي العوامية والقديح ‏مستقلاً سيارة من نوع (هونداي سوناتا) فضية اللون تحمل لوحات غير صحيحة".

وأضاف بيان أمن الدولة السعودي أنه "…عند محاولة استيقافه من قبل رجال الأمن رفض الاستجابة وبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى‏ التعامل معه وفقاً لمتطلبات الموقف لتحييد خطره ونتج عنه مقتله فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى".

وأشار البيان إلى أنه ضبط داخل السيارة التي كان يستقلها ميرزا "سلاح رشاش كلاشنكوف، ومسدس جلوك عيار (9) ملم، وعدد 94 طلقة رشاش، وعدد 14 طلقة مسدس، ومانع وميض، وحامل معدات، وبدلة عسكرية، و‏4 أقنعة وجه".

وأكدت رئاسة أمن الدولة في ختام بيانها على أنها "مستمرة في متابعة هذه العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة الإرهابية ‏وردعه ودرء شره".