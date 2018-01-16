أمن الدولة السعودي: مقتل مطلوب في جرائم إرهابية بالقطيف

وأضاف بيان أمن الدولة السعودي أنه "…عند محاولة استيقافه من قبل رجال الأمن رفض الاستجابة وبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى التعامل معه وفقاً لمتطلبات الموقف لتحييد خطره ونتج عنه مقتله فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى".
وأشار البيان إلى أنه ضبط داخل السيارة التي كان يستقلها ميرزا "سلاح رشاش كلاشنكوف، ومسدس جلوك عيار (9) ملم، وعدد 94 طلقة رشاش، وعدد 14 طلقة مسدس، ومانع وميض، وحامل معدات، وبدلة عسكرية، و4 أقنعة وجه".
وأكدت رئاسة أمن الدولة في ختام بيانها على أنها "مستمرة في متابعة هذه العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة الإرهابية وردعه ودرء شره".
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