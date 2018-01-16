أمن الدولة السعودي: مقتل مطلوب في جرائم إرهابية بالقطيف

أعلن مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة مقتل عبدالله بن ميرزا علي القلاف (سعودي الجنسية) ومتهم بالضلوع في العديد من العمليات الإرهابية.

© AP Photo/ Hassan Ammar الشرطة السعودية تعاقب خلود وتنورتها

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية " واس " فإنه "نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للعناصر الإرهابية ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، فقد رصدت الجهات الأمنية مساء يوم الاثنين المطلوب لتورطه بعدد من الجرائم الإرهابية عبدالله بن ميرزا علي القلاف (سعودي الجنسية) بالقرب من مزرعة تقع بين بلدتي العوامية والقديح ‏مستقلاً سيارة من نوع (هونداي سوناتا) فضية اللون تحمل لوحات غير صحيحة".

وأضاف بيان أمن الدولة السعودي أنه "..عند محاولة استيقافه من قبل رجال الأمن رفض الاستجابة وبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن مما اقتضى‏ التعامل معه وفقاً لمتطلبات الموقف لتحييد خطره ونتج عنه مقتله فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى".

وأشار البيان إلى أنه ضبط داخل السيارة التي كان يستقلها ميرزا على "سلاح رشاش كلاشنكوف، ومسدس جلوك عيار (9) ملم، و عدد 94 طلقة رشاش، وعدد 14 طلقة مسدس، ومانع وميض، وحامل معدات، وبدلة عسكرية، و‏4 أقنعة وجه".

وأكدت رئاسة أمن الدولة في ختام بيانها على أنها "مستمرة في متابعة هذه العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة الإرهابية ‏وردعه ودرء شره".