أفيخاي أدرعي ينشر فيديو من داخل نفق عند أحد مداخل غزة

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فيديو من داخل أحد الأنفاق الواقعة عند مداخل قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني.

© AFP 2018/ SAID KHATIB الجيش الإسرائيلي يتهم حماس بتشييد نفق من غزة إلى سيناء... ويستهدفه

وقال أدرعي إن الفيديو تم تصويره من داخل أحد الأنفاق الممتدة مع قطاع غزة ، التي تم اكتشافها بواسطة الجيش الإسرائيلي.

وكتب على "تويتر": "من مدخل أحد أنفاق الموت الإرهابية الممتدة من قطاع غزة، التي أحبطناها خلال عام 2017".

وأضاف: "ألخص لكم العام الأخير بما يتعلق بقدرات جيش الدفاع الفريدة من نوعها في المجالات المختلفة لإحباط هذه الأنفاق وتحييدها".

وتابع: "الهدوء والاستقرار مصلحة مشتركة لن نرضى بها منقوصة".