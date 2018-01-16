أفيخاي أدرعي ينشر فيديو من داخل نفق عند أحد مداخل غزة

وكتب على "تويتر": "من مدخل أحد أنفاق الموت الإرهابية الممتدة من قطاع غزة، التي أحبطناها خلال عام 2017".
وأضاف: "ألخص لكم العام الأخير بما يتعلق بقدرات جيش الدفاع الفريدة من نوعها في المجالات المختلفة لإحباط هذه الأنفاق وتحييدها".
وتابع: "الهدوء والاستقرار مصلحة مشتركة لن نرضى بها منقوصة".
من مدخل أحد #أنفاق_الموت الإرهابية الممتدة من قطاع #غزّة، والّتي أحبطناها خلال #عام_2017، ألخّص لكم العام الأخير بما يتعلق في قدرات #جيش_الدفاع الفريدة من نوعها في المجالات المختلفة لإحباط هذه الأنفاق وتحييدها.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 16, 2018
فالهدوء والاستقرار مصلحة مشتركة لن نرضى بها منقوصةً!#تلخيص_العام pic.twitter.com/uNBxohNzns
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