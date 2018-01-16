أمريكا تمنع 65 مليون دولار عن الفلسطينيين

قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستقدم 60 مليون دولار مساعدة للفلسطينيين إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى "للنظر فيها مستقبلا".

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن هذه الوكالة التي تدعم معظم سكان قطاع غزة بحاجة لإعادة تقييم جذري "للطريقة التي تعمل بها وتُمول بها".