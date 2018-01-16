اليمن... معارك في تعز وصعدة وإحباط هجوم لـ"أنصار الله" في البيضاء

دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة تعز بالتزامن مع مواجهات في محافظتي البيضاء وصعدة والجوف باليمن.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH اليمن يناشد السعودية تنفيذ وعدها لإنقاذ الشعب اليمني

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" إن مسلحي "أنصار الله" صدوا، اليوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني، هجومًا لقوات الرئيس هادي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأوضح المصدر، أن الحوثيين أحبطوا محاولة للجيش اليمني لاستعادة تبة الكربة في مديرية حيفان، وكبدوا المهاجمين قتلى وجرحى.

وأضاف، أن مدفعية "أنصار الله" قصفت مواقع لقوات الرئيس هادي شمال معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع، وأن القصف خلف قتلى وجرحى وأدى إلى إعطاب آليتين، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية باستهداف أنصار الله تجمعاً بمنطقة الهاملي في مديرية موزع بصاروخ موجه.

ونصب مسلحو "أنصار الله" كميناً لآلية للجيش اليمني بعبوة ناسفة في مفرق مديرية موزع، أسفر عن إعطابها، وعلى صعيد آخر، صد الجيش اليمني هجوماً لمسلحي "أنصار الله" في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضح موقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت" أن أنصار الله هاجموا مواقع في جبل الصرير بمديرية ناطع، في محاولة لاستعادته بعد ساعات من سيطرة قوات الرئيس هادي عليه، إلا أن الجيش اليمني تصدى لهم وكبدهم قتلى وجرحى.

وأشار إلى أن قوات الرئيس هادي قصفت بشكل مكثف مواقع لأنصار الله في جبل باعرف والبير في ناطع، وفي السياق ذاته، شن طيران التحالف غارات على مواقع وتجمعات لمسلحي "أنصار الله" في جبل القرحاء بمديرية ناطع، واستهدفت تعزيزات في منطقة فضحة بمديرية الملاجم، أوقعت قتلى وجرحى.

وأعلن الجيش اليمني السيطرة على مواقع في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، ووفقاً لـ"26 سبتمبرنت" تمكنت وحدات من قوات الرئيس هادي من استعادة مواقع خلف جبال العليب الإستراتيجية في محور البقع بمديرية كتاف، عقب مواجهات عنيفة مع مسلحي "أنصار الله" تم خلالها أسر 5 منهم، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات والمعدات العسكرية.

وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" أن الحوثيين أعطبوا آليتين عسكريتين لقوات الرئيس هادي قبالة منطقة رشاحة في مديرية كتاف، كما قصفوا بالمدفعية تجمعات وآليات للجيش اليمني في صحراء البقع بذات المديرية.

ولفت إلى أن طيران التحالف شن 9 غارات على منطقتي البقع والصوح في مديرية كتاف، واستهدف بـ 3 غارات منطقة الثعبان في مديرية باقم، ونفذ غارتين على منطقتي الملاحيط والحصامة في مديرية الظاهر، وقصف بغارتين منطقة الشومية في مديرية غمر.

في سياق آخر، تجددت المواجهات في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وأفاد مصدر ميداني في "أنصار الله" بأن مسلحي الجماعة نفذوا كميناً استهدف مجاميع من قوات الرئيس هادي أثناء محاولتها التسلل باتجاه التبة السوداء في مديرية خب والشعف، مضيفاً أن مواجهات دارت بين الطرفين عقب الكمين خلفت خسائر في صفوف الجيش اليمني.

وفي محافظة عمران شمال صنعاء، قصف طيران التحالف بـ 4 غارات شبكة اتصالات في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان، أدت إلى إخراجها عن الخدمة، كما أغار طيران التحالف على محافظة الحديدة غرب اليمن، بـ 3 غارات استهدفت الطريق العام في مديرية حيس.