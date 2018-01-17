حزب الاتحاد الديمقراطي يدين العملية التركية في عفرين ويطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري

أدان حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في سوريا العملية العسكرية التي تستعد تركيا لشنها في مدينة عفرين السورية، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعمل بما يلزم كي تكون منطقة شمال سوريا، في شرق الفرات وغربها منطقة آمنة.