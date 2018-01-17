النرويج تعلن رغبتها المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت

أعربت سفيرة النرويج غير المقيمة في بغداد تونا إليزابيث عن رغبة بلادها المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق المزمع عقده في شباط/فبراير المقبل، جاء ذلك خلال لقائها مع الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق.

بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان صادر اليوم الأربعاء عن المكتب الإعلامي لأمانة مجلس الوزراء العراقي أن "الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق استقبل سفيرة النرويج غير المقيمة في بغداد تونا إليزابيث والوفد المرافق لها، حيث باركت انتصارات الشعب العراقي على قوى الشر والظلام ودحر عصابات داعش، مؤكدة استمرار تعاون ودعم بلدها النرويج للعراق في كل المجالات".

ووفقا للبيان "أكدت اليزابيث متابعتها واهتمامها بشؤون العراق، وبالأخص موضوع الانتخابات العراقية، معربةً عن رغبة بلادها المشاركة في مؤتمر الكويت، الذي سيعقد الشهر القادم في دولة الكويت".

من جانبه "تحدث العلاق عن الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الكويت، وأهم المحاور التي سيتناولها، معربا عن سعادته لمشاركة شركات النرويج الكبرى في هذا المؤتمر"، مؤكدا "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

يذكر أن دولة الكويت تستضيف مؤتمر إعادة إعمار العراق في الفترة من 12 إلى 14 شباط / فبراير المقبل، وتشارك فيه عدد من الدول المانحة، ومنظمات دولية وإقليمية، وترأس المؤتمر كل من الكويت والعراق والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي.

كان الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، مهدي العلاق، أعلن من الكويت، في وقت سابق، أن المؤتمر لن يكون تقليدياً، وسيتم الإعلان عن الفرص الاستثمارية، التي ستشكل دعامة رئيسية، وسيتم إعداد خطط استثمارية وتقارير عن حجم الأضرار، وفق دراسات ميدانية متخصصة.