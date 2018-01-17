الخارجية المصرية تؤكد وصول رئيس الوزراء الإثيوبي ولقاؤه بسامح شكري

قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه لا صحة لما تردد بشأن تأجيل زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر.

© AFP 2018/ AXEL SCHMIDT سامح شكري يزور إثيوبيا الأسبوع المقبل

وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ " سبوتنيك "، اليوم الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني، أن رئيس الوزراء وصل إلى مصر، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية المصرية سامح شكري بعد قليل، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين، وأن الاجتماعات المقررة بين البلدين مستمرة ولم يحدث بشأنها أي تغيرات.

وبحسب تصريحات السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، فإن رئيس الوزراء الإثيوبي من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية المصري ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خاصة أن الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المصرية الإثيوبية، سوف تُعقد على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها اللجنة على المستويين.

وكانت بعض وسائل الإعلام السودانية، قالت إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر تم تأجيلها.