تصريح من الديوان الملكي السعودي بشأن التطاول على الشيخة موزة

وتابع قائلا: "نحن شعب لا يفجر بالخصومة، هذه تربيتنا، وهذه عاداتنا، وهذه توجيهات ولاة أمورنا حفظهم الله".
وأضاف: "ما علمنا عن الشيخة موزة، إلا أنها كريمة ابنة كرام، ومن تطاول عليها بالسوء، فهذا من سوء تربيته، وإن كان سعوديا فهو سيكون تحت طائلة النظام".
بكل تأكيد. والشيخة موزة كريمة ابنة كرام. والتعرض للمحارم ليس من عاداتنا ولا تربيتنا ومخالف لتوجيهات ولاة أمرنا. ولا يقول غير ذلك عاقل.— سعود القحطاني (@saudq1978) August 27, 2017
واختتم بقوله: "أما تنظيم الحمدين، فلم تر عيني أخبث ولا أكذب منه، ولا أتصور سلاما وازدهارا في المنطقة ما دام في السلطة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)