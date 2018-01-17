الكويت: نقل الشيخ عبد الله آل ثاني إلى المستشفى العسكري

قالت صحيفة "الرأي" الكويتية، إن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، انتقل إلى المستشفى العسكري، في موكب أمني، فور وصوله إلى الكويت.

ووصل الشيخ عبد الله إلى الكويت قادمًا من أبو ظبي، بعدما أعلن شقيقه الشيخ خالد في لقاء تلفزيوني أنه في وضع صحي غير مستقر.

وكان الشيخ عبدالله، وهو من أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، ظهر في تسجيل مصور يوم الأحد الماضي، قال فيه إنه محتجز في أبو ظبي، فيما أكدت السلطات الإماراتية في بيان رسمي أنه كان ضيفًا على دولة الإمارات بناء على طلبه، وأنه حر في تنقلاته ويمكنه المغادرة إلى أي وجهة يشاء.

وقال الشيخ خالد، في لقاء له مع فضائية "الجزيرة"، إن "هناك تضاربا في المعلومات التي تصل إلى شقيقه عبد الله شخصيا فتارة يقولون له في الإمارات سترحل ويسمح لك بالسفر، وتارة يقولون له جوازك موقوف"، بحسب صحيفة الشرق القطرية.

وأضاف: "اليوم قالوا له إنك ستذهب إلى بريطانيا وهي الوجهة التي أراد الذهاب إليها، ولكنه فوجئ بالتشريفات يخبرونه أن جوازه لا يصلح لبريطانيا، وأنه موقوف من قطر، وهذا كلام غير صحيح".

وتابع: "في دولة الإمارات قالوا له سنسمح لبناتك بالسفر إلى بريطانيا مقابل بقائك لدينا، وهذا سبب له اضطرابا لأنه لا يمكن أن يفارق بناته".

وأشار إلى أن "صحته تدهورت، بسبب الإرهاق الذي تعرض له، والضغوط التي تمارس عليه، وتم نقله إلى المستشفى والآن صحته استقرت"، مطالبًا المجتمع الدولي بمساعدتهم "لأنه ليس مطلوبا ومن حقه أن يرحل"، بحسب صحيفة العرب القطرية.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة راشد الخاطر، قالت في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق" القطرية: "دولة قطر تراقب الموقف عن كثب، ونظرًا لانقطاع كافة وسائل الاتصال مع دولة الإمارات، فإنه من الصعب الجزم بخلفيات ما يحدث وتفاصيله".

وبرز اسم الشيخ عبدالله كوسيط مع السعودية خلال موسم الحج حيث وافقت المملكة على دخول الحجاج القطريين إلى أراضيها عبر منفذ سلوى البري، في ظل الأزمة مع قطر، ما جعل كثيرين يقولون إنه يُستخدم كورقة ضغط على قطر.