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16:26 17 يناير/ كانون الثاني 2018
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    تميم وترامب في نيويورك

    وكالة: اتصال ترامب "الغريب" يزيد أزمة قطر "تعقيدا"

    © AP Photo/ Evan Vucci
    العالم العربي
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    قالت وكالة "بلومبرغ" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول تجنب تصاعد النزاع بين حلفائه في الخليج، من خلال مكالمته الأخيرة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بعد التطورات المتفاقمة التي شهدتها الأزمة القطرية خلال الـ48 الساعة الماضية، بعد اعتراض المقاتلات القطرية طائرات مدنية إماراتية.

    ترامب
    © REUTERS/ YURI GRIPAS
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    وقال المحلل السياسي جراهام جريفيث، إنه على الرغم من أن تعليقات ترامب عكست تفضيل إدارته للتوصل إلى حل تفاوضي للأزمة، إلا أن موقفه كان غير متسق مع ذلك، وقد يواصل تقديم دعمه للجانب الآخر.

    وقال جريفيث: "إن تدخلات ترامب غير المنتظمة تعني أنه قد يقول شيئا آخر في المستقبل القريب لتجديد دعمه للرباعي العربي".

    وأشارت "بلومبرغ"، إلى فشل محاولات الولايات المتحدة للتوسط في إنهاء المواجهة، التي نشبت عقب زيارة ترامب للمملكة العربية السعودية في مايو/أيار الماضي، والتي دعا فيها إلى تضافر الجهود الخليجية لمكافحة الإرهاب، واتهام إيران بزعزعة الاستقرار العربي.

    من جانبه، قال مؤسس شركة "أليف الاستشارية في نيويورك، هاني صبرا، إنه من غير المرجح أن تصل الأزمة القطرية إلى حل نهائي ما لم تتمكن الولايات المتحدة من الضغط على أي من الجانبين للتنازل عن بعض القضايا العديدة التي تفرق بينهما، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك بعد.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر، في اتصال هاتفي، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره على الجهود القطرية في مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، بما في ذلك كون قطر إحدى الدول القليلة التي مضت قدما على صعيد توقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع  الولايات المتحدة.

    انظر أيضا:

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