وكالة: اتصال ترامب "الغريب" يزيد أزمة قطر "تعقيدا"

وقال جريفيث: "إن تدخلات ترامب غير المنتظمة تعني أنه قد يقول شيئا آخر في المستقبل القريب لتجديد دعمه للرباعي العربي".
وأشارت "بلومبرغ"، إلى فشل محاولات الولايات المتحدة للتوسط في إنهاء المواجهة، التي نشبت عقب زيارة ترامب للمملكة العربية السعودية في مايو/أيار الماضي، والتي دعا فيها إلى تضافر الجهود الخليجية لمكافحة الإرهاب، واتهام إيران بزعزعة الاستقرار العربي.
من جانبه، قال مؤسس شركة "أليف الاستشارية في نيويورك، هاني صبرا، إنه من غير المرجح أن تصل الأزمة القطرية إلى حل نهائي ما لم تتمكن الولايات المتحدة من الضغط على أي من الجانبين للتنازل عن بعض القضايا العديدة التي تفرق بينهما، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك بعد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر، في اتصال هاتفي، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره على الجهود القطرية في مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، بما في ذلك كون قطر إحدى الدول القليلة التي مضت قدما على صعيد توقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع الولايات المتحدة.
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