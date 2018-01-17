بارزاني: اتفقنا مع بغداد على مسألة المطارات لكن القضية متوقفة على قرار سياسي

كشف رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني، عن اتفاق مع بغداد حول مسألة المطارات بعد أكثر من 3 أشهر من تعليق الحكومة الاتحادية لحركة الملاحة الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية.

© AP Photo/ Hadi Mizban وساطة لحل الأزمة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان

القاهرة- سبوتنيك. وأكد رئيس الإقليم، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إن آر تي" الكردية، أن القضية متوقفة على قرار سياسي.

وأوضح بارزاني أنه "تم الاتفاق مع بغداد حول مسألة المطارات، لكن القضية متوقفة على قرار سياسي"، مضيفا: "علاقتنا مع بغداد قائمة وستتعزز في المستقبل مع رئيس الوزراء حيدر العبادي".

كما أعلن رئيس الإقليم اعتذاره عن تلبية دعوة رئيس البرلمان سليم الجبوري لحضور مؤتمر في بغداد، لارتباطه بحضور مؤتمر "دافوس" الاقتصادي.