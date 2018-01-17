تحرير 24 مختطفا لدى المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية

تم، أمس، تحرير 24 مختطفا لدى المجموعات الإرهابية في منطقة عربين بغوطة دمشق الشرقية ضمن الجهود التي تقوم بها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتنسيق مع الجهات المختصة لإخراج الحالات الحرجة من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية.

© REUTERS/ BASSAM KHABIEH وزير المصالحة السوري: لا مصالحة في حرستا والرد على الاعتداءات يكون عسكريا

وذكرت صحيفة " تشرين " السورية على موقعها الإلكتروني أنه من بين المفرج عنهم نساء وأطفال ورجال، حيث أكد عدد منهم أنهم خطفوا من كراج العباسيين وتراوحت مدة خطفهم بين 8 أشهر و3 سنوات، موضحين أنه بجهود الدولة وتضحيات الجيش تمكنوا من العودة إلى الحياة مجددا والتخلص من الهوان الذي تعرضوا له أثناء فترة وجودهم في سجون التنظيمات الإرهابية، بحسب الصحيفة السورية.

وخلال لقائه بهم في مبنى المحافظة، أكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أن العمل مستمر لتحرير جميع المختطفين أينما وجدوا وإعادتهم إلى بلداتهم ومنازلهم.

ولفت محافظ الريف إلى أن هناك اتصالات دائمة تجري مع أكثر من جهة للحفاظ على حياة المختطفين وتحريرهم وقال: سنشهد خلال عام 2018 الكثير من الانتصارات والإنجازات ضمن هذا الإطار.

وأوضح المحافظ أن المجموعات الإرهابية قامت بإحراق ومصادرة جميع الوثائق الثبوتية للمحررين، حيث يتم العمل حاليا على مساعدتهم في الحصول على أوراق ثبوتية بديلة، مجددا التأكيد على أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع وخاصة الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء.