مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون الصلوات في باحاته"

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني، المسجد الأقصى في مدينة القدس.

© REUTERS/ Ronen Zvulun مستوطنون وجنود إسرائيليون يقتحمون الأقصى

وأفاد المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "الأناضول" بأن الشرطة سمحت للمستوطنين اليهود بأداء طقوس تلمودية علنية في باحاته.

وقال الدبس: "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، صباح اليوم، بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية، وأدوا لاحقا صلوات تلمودية بحراسة الشرطة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت، أمس الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني، مكتب لجنة إعمار المسجد الأقصى التابع لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وأبلغته بمنع أي أعمال صيانة أو ترميم في جميع أنحاء المسجد ومرافقه المختلفة.

وتعد دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المشرف الرسمي على أوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب إسرائيل.