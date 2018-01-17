وكالة: الأسد يوافق على تأسيس فروع جامعة إسلامية إيرانية في جميع المدن السورية

أعلن مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، رئيس هيئة مؤسسي "جامعة آزاد الإسلامية" علي أكبر ولايتي، عن موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على تأسيس فروع للجامعة في سوريا.

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وقال ولايتي، مساء أمس الثلاثاء، إلى أنه بعث رسالة للرئيس السوري بشار الأسد معلنا فيها عن استعداده لتأسيس فروع لجامعة آزاد الإسلامية في سوريا ، مضيفا أن الأسد أصدر قرارا بافتتاح أفرع للجامعة في جميع المدن السورية، وذلك وفقاً لوكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وفي جانب آخر، تطرق ولايتي إلى لقائه برئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، قائلا: "إن الأخير أعلن عن رغبته بافتتاح فروع لجامعة آزاد الإسلامية في جميع المدن العراقية، ووفق مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع السيد عمار الحكيم مسبقا سنؤسس فروعا لجامعة آزاد في كربلاء والنجف وبغداد والبصرة وأربيل".

وأضاف: "طرحنا خلال لقاء السيد حسن نصرالله الاستعداد لتحويل فرع هذه الجامعة في لبنان إلى فرع شامل، وسماحته أعلن استعداده لأخذ موافقة وزارة التعليم اللبنانية لاستكمال المشروع.