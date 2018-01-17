إحدى بنات علي عبد الله صالح تغادر إلى هذه الدولة العربية

قالت صحيفة "عدن الغد" إن إحدى بنات الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" غادرت مدينة عدن أمس الثلاثاء.

© Sputnik. Alexei Druzhinin دولة خليجية تستقبل عائلة الرئيس علي عبد الله صالح

ونقلت الصحيفة ، عن مصادر عاملة بمطار عدن الدولي، قولها إن ليلى علي عبدالله صالح برفقة 3 من أبنائها غادرت المطار على متن طائرة ركاب صغيرة صوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وأضافت أن "ليلى صالح" وصلت إلى المطار ترافقها قوة أمنية تولت حمايتها حتى صعودها الطائرة.

وكانت وكالة الأنباء العمانية أفادت بأن 22 شخصا من أفراد عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد وصلوا إلى الأراضي العمانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في صنعاء.