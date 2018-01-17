برلمانيو روسيا والأردن يبحثون الملف السوري في طهران

أجرى الوفد الأردني الذي يزور العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مؤتمر البرلمانات الإسلامية، لقاءا مع الوفد الروسي المشارك في هذا المؤتمر، اليوم الأربعاء، وبحثا الملف السوري.

طهران — سبوتنيك . أفاد عضو البرلمان الأردني في الوفد، رجا الصرايرة، في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن "رئيس الوفد الأردني ونائب رئيس البرلمان، خميس عطية، التقى رئيس الوفد الروسي النائب في مجلس الدوما الروسي، سيرغي غافريلوف، وبحثا خلال اللقاء آخر التطورات في سوريا ".

وتابع الصرايرة أن "غافريلوف أشاد بدور الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في ملف مكافحة الإرهاب ودعم الحل السياسي في سوريا"، كما أعرب عن تطلع الدوما لمزيد من التعاون والتنسيق مع البرلمان الأردني حيال الأوضاع في سوريا".

وبحسب الصرايرة، فإن "رئيس الوفد الأردني أعرب عن تطلع عمان لتطوير العلاقات الثنائية مع موسكو في كافة المجالات".