السعودية تحظر استيراد أحد المنتجات المصرية

© Sputnik. Egor Eryomov الإمارات لم تخطر روسيا حول حظر استيراد الدواجن

وسيتم تنفيذ القرار، ابتداء من غد، الخميس 18 يناير/ كانون الثاني، بعد ثبوت تلوث الجوافة بمتبقيات مبيدات، بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يأتي قرار الهيئة، بناء على قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (161/1291/1439)، الذي يقضي بفرض حظر مؤقت على استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر، اعتبارا من 18 يناير الجاري، بناءا على نتائج التحاليل، التي تم التوصل إليها من خلال سـحب عينات الجوافة الواردة من مصر، وثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا.

ويستمر حظر الهيئة المؤقت، لحين تقديم الجهات الرقابية الحكومية في مصر ما يثبت خلو منتجات الجوافة المجمدة والمصنعة من متبقيات المبيدات، أو مطابقتها للحدود القصوى المسموح بها في المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة لدى الهيئة.