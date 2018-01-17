وزير ليبي: من المحتمل عدم إجراء الانتخابات هذا العام

قال خالد نجم، رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة في الحكومة الليبية المؤقتة في طبرق: "من المحتمل عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام".

وأضاف نجم، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك "، اليوم الأربعاء، أن بعض الأطراف المحسوبة على التيارات الإسلامية تسعى لإطالة أمد الأزمة حتى لا يتم الوصول إلى مرحلة الانتخابات هذا العام، مشيرا إلى أنها تطالب بضرورة كتابة الدستور قبل الانتخابات وهو ما قد يستغرق وقتا طويلا يحول دون إجرائها.

ولفت رئيس الهيئة العامة للإعلام في طبرق، إلى أن الشارع الليبي لديه رغبة كبيرة في الاستقرار وتوحيد السلطة السياسية والأمنية من خلال الانتخابات المقررة للخروج من حالة الانقسام التي تؤثر على كافة مناحي الحياة في ليبيا.

وأضاف: "المشهد الإعلامي في ليبيا ليس على ما يرام نظرا لانتشار القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية التي تخدم أطرافا بعينها وأجندات خارجية في ليبيا بتمويل بعض الدول التي لها أهداف خاصة في ليبيا".

وأوضح نجم أن الأردن ومصر والإمارات تجاوبت مع ظهور القنوات الفضائية التي تحرض على العنف في ليبيا والتي تخدم أجندات خارجية، لكن بعض القنوات التي تبث من قطر وتركيا ما زالت تواصل عملها بعيدا عن المهنية وبعيدا عما يخدم مصلحة الوطن، مشيرا إلى أنها تنحاز إلى طرف دون الآخر، وأن الأوضاع السياسية وحالة الانقسام بين طرابلس والشرق أدت إلى تنامي فكرة التحيز الإعلامي.

ولفت نجم إلى أن الإعلام الوطني في ليبيا يعاني من قلة التمويل في الوقت الذي تنفق فيه أموال طائلة على قنوات أخرى.