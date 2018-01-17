وزير سوري: إجراءات متخذة قد ترفع مرتب العامل إلى 60 ألف ليرة شهريا

كشف وزير الإعلام السوري، عماد سارة، عن استعادة الآلاف من الأشرطة التي كانت بحوزة بعض العاملين في التلفزيون السوري.

© Sputnik. Michael Klimentyev الرئيس الأسد يسمي 3 وزراء جدد لكل من حقائب الدفاع والصناعة والإعلام

وأشار الوزير السوري إلى أن قيمة هذه الأشرطة تزيد عن 200 مليون ليرة سورية.

ولفت سارة إلى أن هذه الاستعادة تؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية التي ستترتب جراء شراء أشرطة جديدة. موضحا أنه لاسيما وأن الأشرطة المسترجعة يمكن تدويرها واستخدامها مجددا.

وفي تصريح لصحيفة "البعث" السورية، على هامش اجتماع لجنة التنمية البشرية، أشار الوزير السوري إلى أهمية المعلومة للإعلامي وتقديم كل التسهيلات من الجهات الحكومية، إضافة إلى الدعم المادي لتطوير أي مشروع إعلامي.

وأضاف: الإجراءات الإدارية التي اتخذتها على مستوى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كانت في صالح العمل الإعلامي لجهة ضبط الأوامر الإدارية، وأعتبر أن هذا الإجراء، في حال تعاون الجميع في تطبيقه والإبقاء على العاملين الحقيقيين الفاعلين، يسهم في وصول الراتب الشهري للموظف إلى حدود 60 ألف ليرة سورية شهريا.