دي ميستورا يدعو الحكومة السورية والمعارضة لاجتماع خاص في فيينا

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أنه قام بدعوة الحكومة والمعارضة السورية لحضور اجتماع خاص مع الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية في جنيف، وذلك يومي 25 و26 كانون الثاني/يناير 2018 في مركز فيينا الدولي في فيينا بالنمسا.

© REUTERS/ Pierre Albouy الميادين: دي مستورا لن يستقبل الوفود المعارضة في هذه الحالة

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان صادر نيابة عن دي ميستورا، "بعث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا٬ اليوم٬ دعوات منفصلة إلى كل من الحكومة السورية ولجنة التفاوض السورية لحضور اجتماع خاص مع الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية في جنيف التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك يومي الخميس 25 والجمعة 26 كانون الثاني/يناير 2018. ونظرا لأسباب لوجستية، سيعقد هذا الاجتماع الخاص بمقر الأمم المتحدة في مركز فيينا الدولي في فيينا، بالنمسا".

وأضاف البيان، "يتطلع المبعوث الخاص إلى مشاركة الوفدين في هذا الاجتماع الخاص.. والتركيز بوجه خاص على السلة الدستورية.. وأخذا بعين الاعتبار للمعايير والملاحظات التي عرضها في إحاطته لمجلس الأمن في 19 كانون الأول/ديسمبر 2017".

وأكد المبعوث على رؤية الأمم المتحدة بضرورة "تقييم أية مبادرة سياسية يقوم بها الفاعلون الدوليون على أساس قدرتها على الإسهام في٬ ودعم عملية جنيف السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفى التنفيذ الكامل للقرار 2254 (2015)".