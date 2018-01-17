العراق: لم يحدث تنسيق بعد مع التحالف بشأن القوة الجديدة على الحدود السورية

أكد مدير إعلام وزارة الدفاع العراقية، اللواء طيار تحسين الخفاجي، أنه لم يجر التنسيق بعد مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بشأن القوة الكردية الجديدة التي أعلن عن إنشائها على الحدود السورية.

القاهرة — سبوتنيك . وأجاب الخفاجي عن سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول التنسيق مع القوة الكردية الجديدة على الحدود مع سوريا، قائلا "لحد الآن لم يتم التنسيق حاليا مع وزارة الدفاع حول هذا الموضوع، وبالتأكيد في حالة وجود ذلك فسيكون لوزارة الدفاع تنسيق وترتيب، في حال طرح هذا الموضوع على طاولة العمل".

وأوضح مدير إعلام الدفاع العراقية "نتعامل مع التحالف الدولي، وليس مع دول، فالتحالف الدولي قدم للعراق تدريبا ومساعدات في عملية القضاء على التنظيمات الإرهابية، وضربات جوية أدت لقتل وتدمير أعداد كبيرة على الإرهابيين، ومقرات السيطرة والقيادة".

وأضاف: لذلك التعاون يكون مع التحالف مباشرة، وليس مع أي قوى، وإذا كانت هذه القوة جزءا من التحالف الدولي، ستأخذ وزارة الدفاع على عاتقها التنسيق حول هذا الموضوع.

يتبع…