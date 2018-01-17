الجيش المصري ينشر فيديو القضاء على عنصر إرهابي وتدمير مخزن عبوات ناسفة في سيناء

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، قيام قوات الجيش الثاني الميداني بالقضاء على عنصر إرهابي وتدمير مخزن للعبوات الناسفة في شمال سيناء.

نشر المتحدث عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر قيام قوات الجيش بالعملية ويكشف عن باقي الضربات التي تم توجيهها للعناصر الإرهابية في سيناء

وأكد العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكري، أنه فى إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القيام بالتالي.

القضاء على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بحوزته بندقية آلية وأجهزة اتصال، واكتشاف وتدمير عربة دفع رباعى خاصة العناصر الإرهابية، والقبض على 22 فردا مشتبه فى دعمهم العناصر التكفيرية.

كما تم اكتشاف وتدمير مخزن عثر بداخله على كمية كبيرة من المقذوفات والقنابل والعبوات الناسفة، وتدمير عدد كبير من الأوكار التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة.

ونجحت القوات في ضبط عربة تحتوى على قطع غيار دراجات نارية كانت فى طريقها إلى العناصر التكفيرية بشمال سيناء، فضلاً عن ضبط عربة ربع نقل محملة بكميات من الحشيش ونبات البانجو.

وتواصل قوات الجيش الثانى الميدانى جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية بشمال سيناء.