ماذا قال السفير السعودي في الخرطوم عن أزمة مصر والسودان

‏ذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية، أن السفير السعودي في الخرطوم، حسن بن علي، حين وُجه إليه استفسار من الصحفيين بخصوص مدى تأثير التوترات بين السودان ومصر وإريتريا على علاقة الرياض بالخرطوم، تحاشى الرد.

وبحسب الصحيفة، فإن السفير السعودي اتهم جهات —لم يفصح عنها- بالسعي لضرب علاقات السعودية والسودان، خلال لقائه وفد جمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية، برئاسة الخير النور المبارك في مقر المجلس الوطني، مؤكدًا أن العلاقة الآن في أفضل حالها وتطورها.

© AP Photo/ Raad Adayleh مصادر حكومية.. صحيفة تنشر تفاصيل التحضيرات العسكرية لضرب السودان

وقال إن بلاده تتطلع لتطوير استثماراتها في السودان، كاشفاً عن توقيع مذكرات تعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد مع السودان، مشددا على أن بلاده تقف قلبا وقالبا مع السودان وترفع من شأنه في المحافل الاقليمية والدولية.

وقالت صحيفة "اليوم التالي" إنه نفى ما تردد من تقارير تشير إلى توتر العلاقات في الفترة الأخيرة بين السعودية والسودان، مشيرا إلى أن مواقف السودان الرسمية والشعبية تجاه المملكة العربية مشرفة.

ورفض حسن بن علي الخوض في التوترات التي تشهدها الحدود الشرقية للسودان وتأثيرها في دول المنطقة، وقال: "ليست لنا علاقة بهذه التسريبات الإعلامية"، لافتا إلى أنهم يسعون لتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية والسودان دون سقف متوقع.